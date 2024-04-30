Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам

Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам

Си едет в Сербию, участвовать в мероприятиях, посвящённых агрессии блока  НАТО и атаке на Китайское посольство.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отллично!!
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13 час.
Анфиса Иванова
Ну вообще-то Си делает турне по Западу...  Белград и БРИКС - это хорошо, похоже, по договоренности с Москвой.  А вот далее будет Франция...говорят, что и Польша и Германия...  Вот здесь -то и напряженней и непредсказуемо...
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8 час.
OI
Oleg Ivanov
&quot; Франция...говорят, что и Польша и Германия...&quot; тоже в БРИКС.😀
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5 час.

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