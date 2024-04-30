Си едет в Сербию, участвовать в мероприятиях, посвящённых агрессии блока НАТО и атаке на Китайское посольство.
Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам
Комментарии
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Владислав Владислав
Отллично!!
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13 час.
Анфиса Иванова
Ну вообще-то Си делает турне по Западу... Белград и БРИКС - это хорошо, похоже, по договоренности с Москвой. А вот далее будет Франция...говорят, что и Польша и Германия... Вот здесь -то и напряженней и непредсказуемо...
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8 час.
OI
Oleg Ivanov
" Франция...говорят, что и Польша и Германия..." тоже в БРИКС.😀
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5 час.
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