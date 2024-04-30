Приходит время Западу рассчитываться по старым долгам

Анфиса Иванова

Ну вообще-то Си делает турне по Западу... Белград и БРИКС - это хорошо, похоже, по договоренности с Москвой. А вот далее будет Франция...говорят, что и Польша и Германия... Вот здесь -то и напряженней и непредсказуемо...