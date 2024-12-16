Мэр Челнов представил новых глав районов

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о назначении новых глав районов. В частности, на должность главы администрации Центрального района исполнительного комитета был назначен Фидарис Хабибуллин.
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