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Зеленский прождал час после перепалки, надеясь на сделку с США

Зеленский прождал час после перепалки, надеясь на сделку с США

Зеленский устроил скандал в Белом доме, сорвав подписание соглашения по металлам.Pr Scr x.com/VPКиевская делегация после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку по редкоземельным металлам.

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Святослав Сюткин
Клоун есть клоун - наконец то люди нормальные могли оценить,кто такой Зеленский!
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