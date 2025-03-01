Зеленский прождал час после перепалки, надеясь на сделку с США

Зеленский устроил скандал в Белом доме, сорвав подписание соглашения по металлам.Pr Scr x.com/VPКиевская делегация после перепалки президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме ожидала около часа, все еще надеясь подписать сделку по редкоземельным металлам.