Заплати и за того парня.

В связи с постановлением Правительства РФ, которое вступило в силу в 2023, оплата за перерасход энергии должна распределяться между всеми жильцами, вне зависимости от того, участвовали ли они в этом перерасходе, платят ли аккуратно, или манкируют обязанностями добросовестного потребителя услуг.
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