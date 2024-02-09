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Заплати и за того парня.

Заплати и за того парня.

В связи с постановлением Правительства РФ, которое вступило в силу в 2023, оплата за перерасход энергии должна распределяться между всеми жильцами, вне зависимости от того, участвовали ли они в этом перерасходе, платят ли аккуратно, или манкируют обязанностями добросовестного потребителя услуг.

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