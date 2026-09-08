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Новости Омска

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МЧС предупредило об опасной ситуации из-за аномальной для сентября жары

МЧС предупредило об опасной ситуации из-за аномальной для сентября жары. С 9 по 14 сентября местами по южной половине Омской области ожидается опасное явление - чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

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