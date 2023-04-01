СССР-Россия

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Ереван решил постращать Путина, присоединившись к проходимцам из МУС

Ереван решил постращать Путина, присоединившись к проходимцам из МУС

Пашинян обиделся на Россию за своё поражение в Карабахской войне. Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда неприемлемо для России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД: «В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных ордеров МУС в отношении российского руководства», — заявил собеседник агентства.

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