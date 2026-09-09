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Германия передаст Украине ракеты для систем Patriot из запасов Бундесвера

Германия передаст Украине ракеты для систем Patriot из запасов Бундесвера

Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов бундесвера для американских систем Patriot.

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