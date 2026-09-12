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ТАСС

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Т-90М прорвал оборону ВСУ и проехал 15 км под ударами БПЛА

Т-90М прорвал оборону ВСУ и проехал 15 км под ударами БПЛА

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" прорвал участок обороны противника и преодолел 15 км под атаками беспилотников на добропольском направлении СВО.

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