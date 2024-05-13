Bloomberg: экономика РФ растет и сопротивляется давлению Запада

Российская экономика сопротивляется западным санкциям. Об этом сообщает Вloomberg. "Мир сталкивается со странной реальностью: российская экономика растет такими быстрыми темпами", - уточнили в публикации.
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