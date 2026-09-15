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Баха «Уральский рубеж» завершилась победой гонщиков «КАМАЗ-мастер»

Баха «Уральский рубеж-2026» проходила с 9 по 13 сентября по территории Челябинской области и Республики Башкортостан.

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