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Указам Путина объявлен бойкот: Заговор депутатов за спиной президента

Указам Путина объявлен бойкот: Заговор депутатов за спиной президента

Царьград Konstantin Kokoshkin/Globallookpress Указам Владимира Путина объявлен бойкот.

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Комментарии
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олег рожков
Как то странно, - ни Путин, ни ФСБ не знает, а автор знает?
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21 мин.
Владимир Елкин
Вот поэтому и надо начинать чистку страны с её властных структур! Пора учесть опыт Сталина: он практически предотвратил работу &quot;пятой колонны&quot; перед войной!
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20 мин.
юп
юрий протасов
Такие депутаты абсолютно специально введенные во властные структуры вражеские шпионы, выполняющие заказ на разрушение России. Но они же и создают законы. Т.е. против себя уж точно не будут работать. Только если СК дадут отмашку каждого такого подозрительного деятеля проверить на связи и лишить &quot;иммунитета&quot; (что за бредовая индульгенция для врагов и бандитов у власти?), чтобы законно посадить и конфисковать средства. Вообщем что происходит в стране - просто &quot;руки врозь&quot;. Уже совсем непонятно, кто на кого работает., и есть ли вообще государство.
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11 мин.

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