Указам Путина объявлен бойкот: Заговор депутатов за спиной президента

юп

юрий протасов

Такие депутаты абсолютно специально введенные во властные структуры вражеские шпионы, выполняющие заказ на разрушение России. Но они же и создают законы. Т.е. против себя уж точно не будут работать. Только если СК дадут отмашку каждого такого подозрительного деятеля проверить на связи и лишить "иммунитета" (что за бредовая индульгенция для врагов и бандитов у власти?), чтобы законно посадить и конфисковать средства. Вообщем что происходит в стране - просто "руки врозь". Уже совсем непонятно, кто на кого работает., и есть ли вообще государство.