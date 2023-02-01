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Тен Хаг о 2:0 с «Ноттингемом»: «Если выигрываешь полуфинал, все в порядке. Но нам стоило действовать умнее и активнее, стандарты «МЮ» высоки»

Эрик тен Хаг прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0). В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» с общим счетом 5:0 по сумме двух матчей.

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