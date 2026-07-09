Таллин требует от православной церкви разорвать связь с Москвой за полгода

Как сообщает EUROVIEW, Министерство внутренних дел Эстонии предъявило Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) жёсткое требование: в течение шести месяцев полностью разорвать все административные и канонические связи с Московским патриархатом.
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