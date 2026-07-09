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EUROVIEW

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Таллин требует от православной церкви разорвать связь с Москвой за полгода

Таллин требует от православной церкви разорвать связь с Москвой за полгода

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, Мини­стер­ство внут­рен­них дел Эсто­нии предъ­яви­ло Эстон­ской пра­во­слав­ной хри­сти­ан­ской церк­ви (ЭПХЦ) жёст­кое тре­бо­ва­ние: в тече­ние шести меся­цев пол­но­стью разо­рвать все адми­ни­стра­тив­ные и кано­ни­че­ские свя­зи с Мос­ков­ским пат­ри­ар­ха­том.

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