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Никабам мешает исламский радикализм

Никабам мешает исламский радикализм

Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба.

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Комментарии
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Eduard
Никто не видит кто там в балахоне на самом деле!
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1 д.
НК
Наталья Котельникова
Взрыв на тушинском аэродроме произвели бабы в никабах. Муфтий займись своим делом и своими мусульманами, только глянь, что они творят. В дела России не лезь.
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1 д.
Александр Ляшенко
Запрет никабов в России диктует история и здравый смысл! А муфтий иди в аул и там советуй.
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1 д.

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