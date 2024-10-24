Водитель "Волги" погиб в ДТП с комбинированной дорожной машиной в Алтайском крае

65-летний автомобилист не пропустил спецтехнику на перекрестке Водитель "Волги" погиб при столкновении с комбинированной дорожной машиной в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в региональной ГАИ.
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