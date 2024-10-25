Путин Мавритания Президентына: Россия белән Африка берлеге тыгыз мөнәсәбәтләргә ия

Россия белән Африка берлеге арасында тыгыз һәм конструктив мөнәсәбәтләр урнашты. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин Мавритания Ислам Республикасы Президенты Мөхәммәд Шд Шейх Эль-Газуани белән Казанда узган очрашуда белдерде.
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