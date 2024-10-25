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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Путин Мавритания Президентына: Россия белән Африка берлеге тыгыз мөнәсәбәтләргә ия

Путин Мавритания Президентына: Россия белән Африка берлеге тыгыз мөнәсәбәтләргә ия

Россия белән Африка берлеге арасында тыгыз һәм конструктив мөнәсәбәтләр урнашты. Бу хакта РФ Президенты Владимир Путин Мавритания Ислам Республикасы Президенты Мөхәммәд Шд Шейх Эль-Газуани белән Казанда узган очрашуда белдерде.

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