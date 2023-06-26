Спички - не игрушка

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Коварный капиталист вернул сотрудникам по миллиону рублей

Коварный капиталист вернул сотрудникам по миллиону рублей

Владелец Глории Джинс выплатил по миллиону рублей каждому сотруднику, проработавшему на него больше 10 лет.

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