В Греции обвинили премьера во лжи о русских ботах

Парламентская партия Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА заявила, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лгал с трибуны парламента о том, что якобы «русские боты» стояли за самыми массовыми митингами в Греции, греческое общество необходимо защитить от его пропаганды, он не годен к управлению страной, считает партия.
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