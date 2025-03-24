В Греции обвинили премьера во лжи о русских ботах

Парламентская партия Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс СИРИЗА-ПА заявила, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лгал с трибуны парламента о том, что якобы «русские боты» стояли за самыми массовыми митингами в Греции, греческое общество необходимо защитить от его пропаганды, он не годен к управлению страной, считает партия.