Уши, лапы, хвост

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Какой пушистый и блестящий – теперь – котёнок, которого когда-то спасли последним

Какой пушистый и блестящий – теперь – котёнок, которого когда-то спасли последним

Крохотный рыжий полосатик, спасённый в числе последних, проходит невероятную трансформацию – с помощью человека, конечно.

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Элеонора Коган
Шикарный котик Фрито!!!!Вырос в какого красавчика!!!
Элеонора Коган
Спасибо маме Лоре, Папе и его новой хозяйке и новой подруге кошечке-сестре Луне!!!
Нина Беспятова
Спасибо всем, кто помог такому красавчику.

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