Какой пушистый и блестящий – теперь – котёнок, которого когда-то спасли последним

Уши, лапы, хвостВ мире животныхКакой пушистый и блестящий – теперь – котёнок, которого когда-то спасли последнимКрохотный рыжий полосатик, спасённый в числе последних, проходит невероятную трансформацию – с помощью человека, конечно.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганШикарный котик Фрито!!!!Вырос в какого красавчика!!!Элеонора КоганСпасибо маме Лоре, Папе и его новой хозяйке и новой подруге кошечке-сестре Луне!!!НБНина БеспятоваСпасибо всем, кто помог такому красавчику.Комментировать
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