Военные священники постоянно оказывают духовную поддержку воинам-десантникам в зоне СВО

Ценность участия в церковных таинствах для верующих воинов на передовой сложно переоценить. Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришёл к Богу уже во время боевых действий.
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