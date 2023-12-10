Военные священники постоянно оказывают духовную поддержку воинам-десантникам в зоне СВО

Ценность участия в церковных таинствах для верующих воинов на передовой сложно переоценить. Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришёл к Богу уже во время боевых действий.