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62ИНФО | Новости Рязани

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14 декабря в Рязани отключат холодную воду на двух улицах

14 декабря в Рязани отключат холодную воду на двух улицах

Ограничения связаны с ремонтом на водопроводе. Так, с 09:00 до 14:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица Кальная, дома №№18 корпус 1, 18 корпус 2, 22 корпус 1 (детский сад №41), 22; улица Касимовское шоссе, дома №№21 корпус 1, 21 корпус 3, 21, 23 корпус 1, 23 корпус 2, 23, а также №25 и №25 корпус 3.

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