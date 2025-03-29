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Военное обозрение

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Армия Судана официально заявила, что взяла под полный контроль столицу Хартум

Армия Судана официально заявила, что взяла под полный контроль столицу Хартум

Спустя почти два года суданская армия добилась ощутимых успехов в борьбе с повстанцами.

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