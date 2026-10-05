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18-летний хавбек «Зенита» Шаталов после 1:0 с БАТЭ: «Сегодня ночью не усну, наверное. Буду пересматривать свой гол»

Полузащитник « Зенита » Иван Шаталов высказался о своем голе в товарищеском матче против БАТЭ (1:0).

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