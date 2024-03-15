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Технологичные перемены: в Приморском крае «Ростелеком» меняет устаревшее Wi-Fi оборудование на современное

Технологичные перемены: в Приморском крае «Ростелеком» меняет устаревшее Wi-Fi оборудование на современное

«Ростелеком» в Приморском крае проводит замену устаревшего Wi-Fi оборудования. По программе реновации в 2023 году компания обновила около восьми тысяч роутеров у абонентов из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки и других населенных пунктов края.

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