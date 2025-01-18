Самое страшное поражение в истории США: как его устроил бывший офицер «Варяга»

Успеху бомбардировки 7 декабря 1941 года американской пристани Перл Харбор на гавайском острове Оаху во многом способствовал фактор внезапности – наши будущие союзники не ожидали появления японской авиации и подлодок.
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