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Сотрудники «Тверьэнерго» познакомили школьников Сандовского округа с профессией энергетика в рамках форума «Россия — мои горизонты»

Сотрудники «Тверьэнерго» познакомили школьников Сандовского округа с профессией энергетика в рамках форума «Россия — мои горизонты»

Филиал «Россети Центр» — «Тверьэнерго» продолжает профориентационную работу со школьниками Тверской области, помогая ребятам узнать о возможностях профессионального развития в электроэнергетической отрасли.

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