Минобороны: ВСУ готовят к применению химических боеприпасов

В одном из схронов нашли подготовленные к применению вещества Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне СВО, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны.
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