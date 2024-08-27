Минобороны: ВСУ готовят к применению химических боеприпасов

В одном из схронов нашли подготовленные к применению вещества Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне СВО, сообщили сегодня в пресс-службе Минобороны.