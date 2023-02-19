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В соединениях и воинских частях на Сахалине проходит месячник военно-патриотического воспитания

В соединениях и воинских частях на Сахалине проходит месячник военно-патриотического воспитания

Для юнармейцев и школьников Сахалинской области военнослужащие подготовили экскурсию по воинской части, показали места несения службы, современные образцы вооружения и военной техники, средства связи и места проведения занятий по боевой подготовке.

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