С 1 сентября 2025 года президентская стипендия для студентов вузов России будет увеличена до 30 тысяч рублей в месяц.
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С 1 сентября 2025 года президентская стипендия для студентов вузов России будет увеличена до 30 тысяч рублей в месяц.