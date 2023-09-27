Эксперт рассказал о борьбе с системами ПВО IRIS-Т на Украине

Зенитные ракетные системы IRIS-Т — это наиболее приспособленные для войсковой противовоздушной обороны системы, оставшиеся сейчас на Украине, рассказал «Известиям» военный эксперт, офицер ПВО запаса Владислав Шурыгин.
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