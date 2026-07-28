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Zero Hedge

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Guess Who? First Foreign Leader Visits Burnham, UK's New Prime Minister

Guess Who? First Foreign Leader Visits Burnham, UK's New Prime Minister

Guess Who? First Foreign Leader Visits Burnham, UK's New Prime Minister Guess who?. None other than Ukrainian President Volodymyr Zelensky has touched down in the UK for his meeting with new UK Prime Minister Andy Burnham.

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