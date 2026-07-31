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Самые интересные релизы августа

Самые интересные релизы августа

Самурайская тактическая RPG, ремейк японской визуальной новеллы, симулятор артиллерийской турели, мультиплеерный боевик про войну во Вьетнаме — лишь небольшая часть списка августовских релизов, которые заслуживают внимания.

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