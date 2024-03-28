Вышел прямо под колеса: ГИБДД расследует странное смертельное ДТП в Кущевском районе Кубани

Вышел прямо под колеса: ГИБДД расследует странное смертельное ДТП в Кущевском районе КубаниОдновременно трагический и странный случай произошел на 1161-ом километре автодороги «М-4 "Дон" Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск» в Кущевском районе Кубани.
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