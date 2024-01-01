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Число жертв удара ВСУ по Донецку увеличилось до четырех

Число жертв удара ВСУ по Донецку увеличилось до четырех

Жертвами обстрела Донецка Вооружёнными силами Украины по состоянию на 2:00 стали четыре человека. Обновленные данные по погибшим в результате украинской атаки сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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