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СКА подписал контракт с Миромановым на 2 года. 29-летний защитник провел 94 матча в НХЛ за «Вегас» и «Калгари»

СКА объявил о заключении договора на два года с 29-летним защитником Даниилом Миромановым . Россиянин вернулся в Fonbet КХЛ после отъезда в 2021-м.

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