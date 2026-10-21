«Хватит на всю зиму»: ГУР Украины поштучно пересчитало запасы ракет в России Россия накопила тысячи ударных дронов и ракет накануне зимы, ежемесячно производя более 200 ракет различных типов, в том числе 110 баллистических.
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