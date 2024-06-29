Колыванов о вылете Италии с Евро: «Все серо и убого. Раньше были Баджо, Дель Пьеро, Тотти и другие, а тут – ни мысли, ни атаки. На дурака хотели проскочить, наверное»

Итальянцы вылетели с турнира на стадии 1/8 финала, уступив команде Швейцарии со счетом 0:2. «Причина вылета итальянцев в том, что у них нет высококлассных футболистов, все серо и убого, если раньше были Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Франко Барези и другие выдающиеся футболисты, а тут посмотришь – все настолько серое, ни мысли, ни атаки, никакой конкретики, на дурака, наверное, хотели проскочить.