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Колыванов о вылете Италии с Евро: «Все серо и убого. Раньше были Баджо, Дель Пьеро, Тотти и другие, а тут – ни мысли, ни атаки. На дурака хотели проскочить, наверное»

Колыванов о вылете Италии с Евро: «Все серо и убого. Раньше были Баджо, Дель Пьеро, Тотти и другие, а тут – ни мысли, ни атаки. На дурака хотели проскочить, наверное»

Итальянцы вылетели с турнира на стадии 1/8 финала, уступив команде Швейцарии со счетом 0:2. «Причина вылета итальянцев в том, что у них нет высококлассных футболистов, все серо и убого, если раньше были Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Даниэле де Росси, Франко Барези и другие выдающиеся футболисты, а тут посмотришь – все настолько серое, ни мысли, ни атаки, никакой конкретики, на дурака, наверное, хотели проскочить.

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