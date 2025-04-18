Встречаются две одноклассницы, 20 лет не виделись: — Как жизнь, как дела? — Да вот, ноготь сломала

Почему журналы и газеты, упорно сообщающие, что конец света все-таки состоится, не отменили подписку на следующий год? Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: "А кто такой Дима?".