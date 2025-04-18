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  • Валера Морозов
    Спасибо большое за теплоту и искренность!Последний шанс
  • Любовь Кушельман
    В мире существует 3 основные религии и 3800 верований.Буддизм это верованиеГотовьтесь!
  • Геннадий Б
    Насмешили! Спасибо за весёлый рассказ и за позитив! Деду респект! Лайк!Пе-ре-мен!!!

Встречаются две одноклассницы, 20 лет не виделись: — Как жизнь, как дела? — Да вот, ноготь сломала

Встречаются две одноклассницы, 20 лет не виделись: — Как жизнь, как дела? — Да вот, ноготь сломала

Почему журналы и газеты, упорно сообщающие, что конец света все-таки состоится, не отменили подписку на следующий год? Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза и спросите: "А кто такой Дима?".

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