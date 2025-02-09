Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты

Боевые действия в зоне проведения СВО характеризуются не просто быстрым появлением нового оружия. Базой для него становятся широкодоступные на гражданском рынке технологии, о боевом применении которых раньше просто не задумывались.
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