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Никитин о вылете «Уфы» из РПЛ: «Она оказалась там, где заслужила быть за последний год»

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о вылете клуба из Мир РПЛ. – К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей (не хочу конкретизировать), которые справедливо привели к этому результату.

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