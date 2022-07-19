Никитин о вылете «Уфы» из РПЛ: «Она оказалась там, где заслужила быть за последний год»

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин высказался о вылете клуба из Мир РПЛ. – К сожалению, в последний год в «Уфе» было слишком много вещей (не хочу конкретизировать), которые справедливо привели к этому результату.
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