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"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

Журналистское расследование фейка. ============================================== Полмиллиона человек с тревогой следят за тем, как разворачиваются события на оборонном предприятии в Коломне! И это можно понять.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
Рабочие выдвинули требование к руководству предприятия: сократить количество этих работников и заменить их специалистами с соответствующей квалификацией. Полностью согласен, квалификация у них только окопы рыть и по по минным полям ходить .
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1 час.
В
Василий
Не столь важно как называется данный п.я. Главное - в оборонке массово &quot;работают&quot; иностранцы.
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1 час.
Сидор Сидоров
Если на таких предприятиях работают те кто не владеет русским языком, то у меня очень большой вопрос к руководству этих предприятий, что деньги &quot;экономите&quot;? Там пришлых иностранцев не должно быть вообще.
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55 мин.

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