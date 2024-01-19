"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

Рабочие выдвинули требование к руководству предприятия: сократить количество этих работников и заменить их специалистами с соответствующей квалификацией. Полностью согласен, квалификация у них только окопы рыть и по по минным полям ходить .

Сидор Сидоров

Если на таких предприятиях работают те кто не владеет русским языком, то у меня очень большой вопрос к руководству этих предприятий, что деньги "экономите"? Там пришлых иностранцев не должно быть вообще.