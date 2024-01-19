Журналистское расследование фейка. ============================================== Полмиллиона человек с тревогой следят за тем, как разворачиваются события на оборонном предприятии в Коломне! И это можно понять.
"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе
Комментарии
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Эдуард Николаев
Рабочие выдвинули требование к руководству предприятия: сократить количество этих работников и заменить их специалистами с соответствующей квалификацией. Полностью согласен, квалификация у них только окопы рыть и по по минным полям ходить .
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1 час.
В
Василий
Не столь важно как называется данный п.я. Главное - в оборонке массово "работают" иностранцы.
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1 час.
Сидор Сидоров
Если на таких предприятиях работают те кто не владеет русским языком, то у меня очень большой вопрос к руководству этих предприятий, что деньги "экономите"? Там пришлых иностранцев не должно быть вообще.
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55 мин.
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