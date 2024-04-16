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Минутка "ПОМОщНИК"

Минутка "ПОМОщНИК"

Четырежды судимый персонаж гонял по синьке террористов с пистолетом. Вред здоровью, наркота, мошенничество.

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Комментарии
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Ирина52
А причем здесь учение Маркса? Психи при любой власти есть. С весенним обострением...
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2 час.
Ирина52
А почему не всю партию власти? Что,в ресторане, партийное собрание КПРФ проводилось? Именно благодаря демократии в психушку можно отправить психа ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ...Пока кого-нибудь не убьет...
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2 час.
Анатолий Потеряхин
ОН ДУМАЛ БЕЛЫЕ ПРИШЛИ А ЭТО БЕЛОЧКА  ИЗ ГРУЗИИ БЫЛА !!!!
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37 мин.

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