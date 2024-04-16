Четырежды судимый персонаж гонял по синьке террористов с пистолетом. Вред здоровью, наркота, мошенничество.
Минутка "ПОМОщНИК"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина52
А причем здесь учение Маркса? Психи при любой власти есть. С весенним обострением...
Ответить
2 час.
Ирина52
А почему не всю партию власти? Что,в ресторане, партийное собрание КПРФ проводилось? Именно благодаря демократии в психушку можно отправить психа ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ...Пока кого-нибудь не убьет...
Ответить
2 час.
Анатолий Потеряхин
ОН ДУМАЛ БЕЛЫЕ ПРИШЛИ А ЭТО БЕЛОЧКА ИЗ ГРУЗИИ БЫЛА !!!!
Ответить
37 мин.
Свежие комментарии