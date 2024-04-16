Минутка "ПОМОщНИК"

А причем здесь учение Маркса? Психи при любой власти есть. С весенним обострением...

Ирина52

А почему не всю партию власти? Что,в ресторане, партийное собрание КПРФ проводилось? Именно благодаря демократии в психушку можно отправить психа ТОЛЬКО С ЕГО СОГЛАСИЯ...Пока кого-нибудь не убьет...