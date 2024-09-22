Милонов: Россия может стать «ковчегом» для верующих с Украины

Депутат высказался на тему приема людей, разделяющих традиционные российские ценности Депутат Государственной думы Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольской правды» высказался на тему недавнего указа президента о предоставлении убежища людям из недружественных стран, разделяющим традиционные российские ценности.
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