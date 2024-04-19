В МИД РФ назвали просьбу Германии воздержаться от участия в памятных церемониях разрушением послевоенного перемирия

БЕРЛИН, 19 апреля, ФедералПресс. Российское посольство получило уведомление о том, что участие официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения узников концлагерей нежелательно.
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