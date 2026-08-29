More than 20 Ukrainian women who served in the Armed Forces of Ukraine have died since the beginning of the year

More than 20 female servicemen of the Armed Forces of Ukraine have been killed in the combat zone since the beginning of 2026, TASS reports, citing a source in Russian law enforcement agencies.
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