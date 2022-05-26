Президент Джо Байден та його дружина, перша леді Джилл Байден. Джо та Джилл Байдени відвідають Техас у неділю Згідно з новою інформацією, поліцейські не змогли запобігти масовій загибелі дітей та зупинити злочинця, який протягом години перебував у будівлі школи Президент Джо Байден і його дружина, перша леді Джилл Байден відправляться в неділю до Техасу, […] Сообщение Джо та Джилл Байдени відвідають Техас у неділю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.