В ЦАХАЛ заявили о соблазнении солдат шпионками, говорящими на иврите

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что шпионки, говорящие на иврите, через сеть аккаунтов в Instagram соблазняли израильских солдат с целью выведать план наступления на Газу, – сообщает в четверг, 2 ноября, Telegram-канал «Голос Израиля».