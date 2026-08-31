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FiNE NEWS

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Каллас сообщила о задержании судна якобы российского «теневого флота» в Средиземном море

Военно-морские силы Европейского союза задержали в Средиземном море нефтяной танкер MV SUN, который, по предположениям, принадлежит так называемому «теневому флоту» России.

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