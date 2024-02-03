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Головная организация: на московских сценах галлюцинировали и оживляли статуи

Головная организация: на московских сценах галлюцинировали и оживляли статуи

Начало года не так уж часто знаменуется заметными премьерами в театральном мире, однако в этом январе на московских сценах было на что обратить внимание — что и сделал критик Влад Васюхин, специально для «Известий».

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