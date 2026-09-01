Зеленский назвал «неприятными» каникулы европейских политиков на фоне ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров в пренебрежении к ударам по территории страны из-за сезона отпусков, сообщает "РБК-Украина".
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